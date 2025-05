Gimenez, gomitata in Roma-Milan: solo una giornata di squalifica! Due turni a Miranda per una 'manata'

AFP via Getty Images

Rosso diretto a Gimenez: le differenze con Yildiz e Kalulu

Solo una giornata di squalifica per. L'attaccante delsalterà l'ultima giornata di campionato, che vedrà i rossoneri affrontare il Monza in casa, ma non la prima del prossimo, dopo l'espulsione rimediata nel corso del match di ieri poi perso contro la Roma, come si legge nel comunicato ufficiale del Giudice Sportivo.Un episodio, questo, del tutto simile a quelli che di recente sono costati due turni di stop aprima e apoi, giusto per restare in casa Juventus , con entrambi i difensori bianconeri costretti dunque - prima il turco e poi il francese - a saltare altrettante partite di notevole importanza per la Vecchia Signora.

Il caso di Miranda

Nel caso di Yildiz, in particolare, il Giudice sportivo aveva motivato le due giornate così:. Del tutto analoga la spiegazione in riferimento a Kalulu:Sempre oggi, tra l'altro, sono state comminate due giornate di squalifica anche adel Bologna, a sua volta punito con un cartellino rosso nella gara di ieri contro la Fiorentina poi persa dalla sua squadra per 3 a 2. L'espulsione, nel suo caso, è arrivata per avere, "al 44° del secondo tempo, colpito con una manata al collo un calciatore della squadra avversaria". Miranda salterà dunque il match valido per l'ultima giornata di Serie A, quello di sabato contro il Genoa, e anche la prima del campionato 2025-26, che sarà definita nei prossimi mesi insieme al calendario completo.





