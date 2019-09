Da anni al centro del mercato delle big europee, anche da Juventus (che incontrerà domani sera al Wanda Metropolitan) e Real Madrid, il difensore dell'Atletico Madrid José Maria Gimenez parla ad As del proprio futuro: "Nella mia testa, non ho mai considerato la possibilità di partire. Ho sempre voluto crescere qui. Molti club mi hanno sondato, ma continuo qui. Sono sempre stato un giocatore che ha provato a dare tutto sul campo, per ripagare l'amore dei tifosi. Ho 24 anni e sono felice a Madrid, la mia famiglia pure, non penso a partire".