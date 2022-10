Massimo, a Gazzetta, ha raccontato il momento della Juve: "Da una squadra che non ha spirito e voglia di giocare? Impossibile. Mancano i Buffon, i Barzagli, i Chiellini. La Juve di oggi è composta da ragazzi viziati che pensano più al look, ai social e agli affari loro. Gli uomini veri risolvono i problemi parlandosi in faccia, ma questi... Non solo. Il crollo della Juve non parte da due mesi, è meno recente e riguarda la società. Sono anni che affrontiamo una discesa negli inferi. E quando si tocca il fondo si può sempre scavare per andare più in basso. Alla società? Errori che nascono da lontano e miopie recenti. Da quando non c’è più Marotta, la Juve non è stata più capace di progettare. Tre allenatori in tre anni: ad Allegri è succeduto Sarri, quindi Pirlo, poi di nuovo Allegri, che è già finito nel mirino. Allegri è solo una parte del problema".