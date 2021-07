Massimo, a Tutti Convocati, ha parlato di Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala: "Ronaldo non si capisce che farà, ma temo che resterà… oggi farei a meno di Ronaldo, poi Allegri è un ottimo gestore, ma vorrei una squadra che non crei alibi. Dybala? L’Italia ha vinto senza campioni, con personaggi forti, ma senza una star. Sposo Dybala perché è un giocatore che fa la differenza con quel tocco di palla, ma non ha mai fatto il definitivo salto di qualità".