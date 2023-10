Il giornalista, noto tifoso della Juve, Massimo Giletti, ha parlato a Radio Serie A: "La Juventus è in grandissima difficoltà, paga un peso altissimo per le scelte fatte in questi anni.Scelta gravemente sbagliata per un giocatore che negli ultimi anni al Manchester United aveva saltato gran parte delle partite.""Con la perdita anche di Fagioli non abbiamo centrocampo e non abbiamo neanche difesa, se si fa male un giocatore non ne abbiamo più. Siamo ridotti a sperare che a gennaio possa tornare qualcuno dei giovani che abbiamo dato al Frosinone. Non si può paragonare il centrocampo della Juventus con quello di Inter, Milan, Napoli, Roma, Lazio. Ha ragione Allegri nel dire che il quarto posto è l'obiettivo massimo che possiamo porci con questa rosa, ma puntare al quarto posto è una sconfitta per la storia della Juve".