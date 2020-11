Massimo Giletti, giornalista e noto tifoso della Juventus, è intervenuto ai microfoni di Lalaziosiamonoi.it, per parlare del match di domani tra i bianconeri e la Lazio. Tra i temi toccati, il giornalista di La 7 è intervenuto in merito al cambio di allenatori in casa Juve: "Pirlo è stato un grande e ha vinto tutto, però ora serve tempo e i meccanismi vanno oliati in allenamento. Se doveva cambiare, la società ha fatto bene a tentare una linea nuova. Sarri? Ha vinto ma è evidente che non si sia creato il giusto clima, se la Juventus ha deciso di cambiare aveva i suoi buoni motivi".