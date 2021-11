Massimo, a RBN, ha parlato di Dybala e non solo: “Vedo Dybala troppo a sprazzi: non è un campione perché i campioni garantiscono continuità. Alex Sandro mi sembra un placebo, Rabiot mi pare smarrito. È stato gestito male l’addio di CR7, se fosse andato via prima del 28 agosto la Juve avrebbe potuto prendere Dzeko. Perché dar via Fagioli e tenere Ramsey?”.