"Non sono tanto ottimista per il futuro, il problema della Juve resta la società, Elkann non mi sembra propenso ad aprire il portafogli e a questo punto non so se voglia investire ancora o vendere magari a un fondo", il commento del giornalista Massimo Giletti a Dazn. Giletti, noto tifoso della Juventus, ha poi difeso Allegri: "Non è lui a scendere in campo, e le potenzialità della squadra sono sotto gli occhi di tutti. Anche il tecnico ha le sue colpe, ma non dimentichiamoci che se l'anno scorso non ci fosse stato lui, senza una società, probabilmente anche la squadra sarebbe naufragata. Oggi i problemi da quel punto di vista comunque rimangono, è arrivato un top come Giuntoli, ma si trova a lavorare in una società spaccata in cui non c'è condivisione sui nomi e su altro. Marotta? Il fatto che la Juve già l'avesse in casa e l'abbia fatto andar via è un'aggravante".