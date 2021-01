1









Massimo Giletti, noto tifoso juventino, ha detto a chiare lettere a Radio 24 cosa pensa della partita persa ieri a San Siro contro l'Inter: "Quello che mi preoccupa di più della Juve è la mancanza di anima. Divario devastante con l’Inter. Ci sono le attenuanti, ma i problemi ci sono. La mancanza di voglia di lottare è qualcosa che la Juve si porta dietro da un paio d’anni. Area da fine impero? Non può esserci, è inaccettabile. Ramsey e Frabotta su quella fascia è un errore grave. Voglio vedere se all’Inter togli Bastoni, Hakimi e un centrocampista…A me non frega un cazzo che hai vinto 9 scudetti, ogni domenica devi fare la battaglia. Bisogna tirare fuori le palle e combattere e non giocare in questo modo rassegnato".