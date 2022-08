Intervenuto ai microfoni di Radio 24, il noto conduttore televisivo e tifoso della Juve, Massimo Giletti, ha rilasciato delle dichiarazioni su quella che è la squadra a disposizione di mister Allegri.'A centrocampo dopo l’addio di Pjanic lo sviluppo del reparto è stato disastroso. Sembra quasi che non sappiamo più comprare i giocatori giusti, attualmente nessuno sembra in grado di inventare qualcosa, di prendere l’iniziativa. Non è un caso che contro la Sampdoria gli unici passaggi decenti per Vlahovic siano arrivati da Miretti. Anche a livello di convinzioni questi giocatori sembrano poco cattivi, ricordo in bianconero gente come Tevez che ti fulminava con uno sguardo. Adesso sembrano scendere in campo quasi spaventati dall’avversario'.