"Giletti sta scassando la minchia...". Sarebbero state queste le parole esatte del boss Filippo Graviano, trascritte in una relazione del GOM. Il capomafia, che ha attaccato anche il consigliere del CSM Nino di Matteo, avrebbe confessato queste parole a un codetenuto: allarme subito scattato per il noto giornalista, tifoso bianconero. Ad Adnkronos, il conduttore si è detto "preoccupato" soprattutto per il fatto che nessuno l'avesse informato delle minacce. "Spero che qualcuno mi risponda su questo. La telefonata del ministro Bonafede? Sono contento, ma continuo a dire che avrei dovuto saperlo prima e non da un giornale...".