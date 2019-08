Massimo Giletti, noto tifoso della Juve, ha parlato a Radio Sportiva: ​"Credo che sotto sotto ci sia lo zampino di Marotta. Il rifiuto importante di Dybala al Manchester United e al Tottenham, va oltre le commissioni folli che hanno richiesto. La Juve ha già due punte centrali che sono Higuain e Mandzukic. Siamo in una posizione complicata perché dobbiamo vendere qualche esubero in attacco. Credo comunque che per il calcio di Sarri sia più idoneo Higuain di Icardi. Facciamo i complimenti a Paratici che ha portato a parametro zero due giocatori come Ramsey e Rabiot. Gli schemi di Sarri necessitano di tempo prima di essere assimilati, ma la squadra è forte, ha tanti nomi importanti.



Limitazioni per Juventus-Napoli? A volte per un eccesso di timore e di prudenza si fanno delle scelte forzate e discutibili. Parlare di razzismo significa esasperare la situazione, è una forzatura. Continueremo a parlare delle limitazioni sulle entrate agli stadi finché i delinquenti non verranno banditi a vita dagli stadi".