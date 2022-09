Intervenuto ai microfoni di TMW, il noto conduttore televisivo e tifoso della Juve, Massimo Giletti, ha rilasciato delle dichiarazioni su quelli che sono gli obiettivi stagionali della Vecchia Signora.'La prossima partita col Benfica importante non solo per la storia ma soprattutto per il denaro. Con un bilancio così non puoi non accedere agli ottavi. E' davvero a rischio. Ha assenze su cui non si può tacere, mancano tre pilastri ma non puoi andare sempre a costruire sul mercato'.