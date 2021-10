Massimo Giletti, tifoso della Juventus, ha parlato così a calciomercato.com: "Questa è una Juve che fa molta fatica, ha poca qualità a centrocampo e gli manca un centravanti 'vero'. Si rincorre una squadra che ancora non c'è, nel frattempo Allegri ha messo tutti dietro cercando di non prendere gol. E' un po' triste vedere questa situazione, sono stati fatti molti errori e si sta cercando di cucirsi addosso un modulo che la Juve possa portare avanti. Io depresso? Non mi arrendo, ma si è investito su giocatori che non hanno reso. Sono convinto che se Ronaldo fosse andato via tempo fa, Dzeko sarebbe stato un giocatore della Juve. E se avessimo fatto lo scambio Dybala-Lukaku probabilmente avremmo risolto tante cose, perché è quel tipo di giocatore che tiene in piedi da solo un attacco e fa 20 gol all'anno".ALLEGRI - "Sono convinto che Allegri sia l'unico che può raddrizzare la squadra, conosce bene l'ambiente e parte dei giocatori. Forse non ha valutato bene alcune situazioni dopo essere rimasto fuori per due anni. Io avrei dato più tempo a Sarri e non ho mai capito l'arrivo di Pirlo; il fatto di mandare via allenatori che vincono fa capire che siamo in difficoltà anche a livello decisionale".