Masimo Giletti, conduttore televisivo e noto tifoso juventino, è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva per commentare il momento dei bianconeri, una settimana dopo la sfida vinta contro l'Inter. Ecco le sue parole: "Cosa resta di Inter-Juventus? Una Juventus che ha alzato il baricentro di venti metri rispetto a quella vista prima, che cerca sempre di giocare, che ha giocatori di talento, che anche senza Chiellini la squadra c'è. Il gioco di Sarri è complicato, soprattutto in fase difensiva, ci saranno alti e bassi in alcune partite, non bisogna esaltarsi però vedere una squadra che prova a fare gioco fa piacere. Quest'anno ci sono squadre molto più competitive, l'Inter ha fatto tanti investimenti e anche a livello economico è più vicina alla Juventus. Sarà complicato, ma per la rosa che ha a disposizione la Juventus nel lungo periodo non ci sarà spazio per gli altri. Poi nelle singole partite tutto può succedere. Champions League? Nelle partite secche è tutto molto complicato, sono convinto che l'anno scorso con Chiellini la Juventus sarebbe arrivata fino in fondo, poi vincerla è un altro discorso".