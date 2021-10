Il giornalista Massimo Giletti, noto tifoso della Juventus, ha parlato all'Interista all'antivigilia di Inter-Juventus:Allegri deve fare un percorso netto, avendo perso troppi punti, ora c'è da rincorrere e dimostrare che questo percorso ha una sua continuità e che si può ambire allo scudetto. La Juve non può competere per il terzo posto, ma per il primo. E non può farsi andar bene il pareggio a San Siro. Per carità, non farebbe andare avanti l'Inter, ma l'obbligo è quello dei 3 punti""Al momento la Juve non può fare più di quanto non stia facendo. Allegri è tornato dopo due anni. Forse aveva una certa idea riguardo alcuni giocatori, ma una volta averli visti ed allenati si sono dimostrati diversi. Fa fatica a trovare la quadra a centrocampo, il livello tecnico non è altissimo, si vede anche dai troppi errori tecnici"."Quando sei vicino all'area non puoi sbagliare, invece noi continuiamo a farne e sono determinati dalla scarsa qualità. Ora sta facendo un miracolo e potrà solo che migliorare la situazione, visto che sta facendo la differenza senza Dybala, che è un valore importante per noi. Si vede dunque la mano di Allegri, sperando che poi possa trovare un gioco migliore rispetto a quello mostrato fino ad oggi"."Ha preso un allenatore che gioca con lo stesso modulo di Conte, quindi è stata una scelta giusta e vincente, credo di Marotta. Inzaghi ha vissuto e subito anni Lotito, quindi è temprato nei confronti di tutte quelle intemperie che ha attraversato. Sa far giocare la sua squadra: pur avendo perso giocatori importanti è lì, se la gioca. Diamogli tempo, ma è un ottimo allenatore. Se potessi, a loro toglierei Barella, punto di riferimento sia per i nerazzurri che per la Nazionale. Fa la differenza a centrocampo. Ed è a centrocampo che si vincono sempre le partite. Per questo sono abbastanza preoccupato riguardo il futuro della Juve, che ha poca qualità in quella zona".