A TV Play, Massimoha parlato così di Juve-Inter."Juve-Inter? Nel calcio si può rivoluzionare qualsiasi pronostico. Nel nostro campionato, in passato, hanno vinto anche squadre che non ti aspettavi. Non sempre il più forte vince. La Juve ha dato un grande contributo all’Inter lasciandogli Marotta, poi Conte e da lì c’è stata la scalata nerazzurra. L’Inter si trova ora con due squadre mentre la Juve fa fatica a mettere quattro giocatori a centrocampo. Guida? Si tratta di un arbitro esperto, non credo avrà difficoltà a gestire la gara".