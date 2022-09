Il noto conduttore televisivo e tifoso della Juve, Massimo Giletti, ha rilasciato delle dichiarazioni in un'ampia intervista concessa ai microfoni della Gazzetta dello Sport, dove ha espresso il suo pensiero sul momento delicato che stanno vivendo i bianconeri.'Vedo mancanza di orgoglio e di condizione fisica, ma soprattutto non vedo una squadra. Il mio timore è che la Juve di oggi nella sostanza sia la stessa che Sarri definì ‘inallenabile’, un’armata Brancaleone che ha perso la base forte italiana ed è per questo difficile da gestire perché pure essendo formata da buoni giocatori, comunque non fanno squadra. Il nodo fondamentale è capire quale sia il rapporto di Allegri con la squadra, per la società sarebbe fondamentale mettere a fuoco questo aspetto fondamentale'.