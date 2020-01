Massimo Giletti, giornalista e grande tifoso della Juve, ha commentato a Radio Bianconera la partita persa dai bianconeri contro il Napoli e non solo: "La sconfitta contro il Napoli? Il tridente c’entra poco, basta andare a vedere come abbiamo preso i gol, con una superiorità numerica bianconera devastante. Poi certo, vedere Dybala che marca Demme è assurdo, ma se giochi con tre punte qualcuno deve tornare. Quest’anno il problema che abbiamo sono i laterali, sempre infortunati. È mancato l’atteggiamento, non puoi andare a Napoli pensando di fare una passeggiata”.



SULLA MENTALITA' - “L’Inter non vince da anni e quindi ha più fame della Juve, ma prende esempio anche dal suo allenatore. Quando giocavo a tennis con Inzaghi non voleva perdere nemmeno contro di me. Ci sono giocatori che hanno una grande cattiveria agonistica che poi trasmettono anche ai compagni. Non puoi lasciar fare sessanta metri a Insigne, è un errore che nasce dalla sufficienza di questa squadra. Anche lo scorso anno a Madrid contro l’Atletico eravamo imbalsamati, poi nel ritorno li abbiamo massacrati”.



SUI NUOVI ACQUISTI - “No, non trovi nessuno a gennaio. L’Inter ha trovato Eriksen che è un buon giocatore, ma lo ha pagato abbastanza. Se sei fortunato a gennaio fai uno scambio, ma a titolo definitivo non trovi nessuno. Chi ce li ha se li tiene. Kurzawa? Io sono un uomo attento ai numeri, puoi avere un buon giocatore che alla fine non rende. Non so De Sciglio quante partite ha fatto, per 4-5 mesi non l’abbiamo visto. Non so se Kurzawa sia diverso, i giocatori vanno conosciuti come uomini, so che si è perso abbastanza e la Juve dovrebbe rimetterlo in riga. La Juve ha tanti giocatori su cui non puoi fare affidamento, penso anche a Khedira che forse è arrivato agli sgoccioli”.



FUTURO JUVE SENZA SARRI O RONALDO? - “Nel calcio di oggi tutto può cambiare in poco tempo, molto dipende dai risultati e a volte non solo. Allegri è stato mandato via dopo aver fatto grandi numeri. Dipende da cosa si vince quest’anno. È innegabile che i risultato fanno la differenza".