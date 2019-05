Massimo Giletti, grande tifoso della Juve, ha parlato così a Radio Sportiva: "Guardiola e il silenzio della Juventus sul nuovo allenatore? Anche Ronaldo arrivò nel silenzio… Non credo siano arrivati all’improvviso al cambio di Allegri, era nell’aria. Dispiaciuto che Allegri abbia lasciato. In Italia non può esserci un Ferguson, c’è una mentalità diversa. Una squadra non può permettersi di cambiare tutti i giocatori, allora si cambia l’allenatore per sperare di allungare di almeno un paio di anni la rifondazione che serve. Nuovo allenatore? Sono convinto che arriverà uno tra Sarri e Inzaghi, poi tra due anni si vedrà, magari la Juventus sarà in pole position per prendere Guardiola in quel momento".