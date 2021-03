Massimo Giletti, giornalista e conduttore tv di nota fede bianconera, all'indomani della sconfitta interna contro il Benevento ha commentato il difficilissimo momento della Juventus a Radio 24: "È caduto l’impero romano, può anche cadere la Juve dopo 9 anni, solo che cade male. Sarebbe anche giusto in questo momento dire 'abbiamo sbagliato qualcosa'. Questa Juve non è neanche una pista da biglie per bambini, non è possibile dire ogni volta abbiamo sbagliato approccio. Rabiot, Ramsey… sono tutti rischi di investimento e bisogna fare il mea culpa".