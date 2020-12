Il giornalista e tifoso della Juventus Massimo Giletti ha analizzato il momento attuale dei bianconeri: "Seguo il calcio fin da piccolo, e so che non c'è nulla di scontato. Quest'anno la squadra è cambiata, ha alti e bassi e molti punti di domanda. Dopo anni di successi e sempre ad alti livelli, ora dobbiamo confrontarci con un allenatore alla sua prima esperienza, la voglia di Agnelli di resettare e ricominciare da zero. E' una sfida affascinante, osservo Pirlo incuriosito e con ammirazione. E' un allenatore all'altezza della Juve, intelligente e con un grande passato in campo. E' stato criticato molto, io gli riconosco il coraggio nell'assumere un ruolo così importante e continuo a dire che è il tecnico giusto per una squadra che una mentalità avanzata rispetto a tutti gli altri club".



PROBLEMI - "No è colpa di Pirlo se non si crea il giusto mix tra vecchi e nuovi e i giocatori non danno il massimo. Devono essere più cinici e capire tutti la grande voglia di vincere che c'è in questo club. Un nome? Arthur, che non sta rendendo come ci si aspettava. O alza l'asticella rischiando di più, o sarà difficile per la tutta la squadra. Dybala non può perdere palloni come quello di Cagliari e non tirare mai al momento giusto. I giovani devono imparare da Chiellini e gli altri combattenti veri".



DERBY - "La Juve può vincere il derby mettendo in campo la grinta e la determinazione che ha sempre contraddistinto il Torino. Non dimentico il derby del 1980-81 quando Zoff protestò per un fallo di Pulici che poi segnò il gol vittoria. Una delusione unica. Ma ritrovo il sorriso pensando alla vittoria di due stagioni fa, quando la Juve ha vinto il dieci grazie al gol di Alex Sandro su assist di Bernardeschi. Domani spero che Cairo non mi mandi un messaggio, ma di mandarlo io a Chiambretti".