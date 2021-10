, conduttore televisivo e tifoso della, ha parlato del derby e del momento della sua squadra del cuore alla Gazzetta dello Sport. "Il Torino - ha detto Giletti - dà sempre l'anima in campo. Altrettanto dovrà fare la Juve, come si è visto. contro il Chelsea. Ma servirà anche giocare bene tecnicamente". Secondo il conduttore televisivo non deve esserci spazio per arroganza e supponenza, "un po' il tallone d'Achille di questi ultimi anni bianconeri". Parlando di scudetto, Giletti sottolinea come non sia questo il momento: "Si vincono a maggio, con un gruppo che ha la mentalità vincente o meno. Ecco perché non contano le assenze di Dybala e Morata: lo abbiamo visto anche agli Europei, nessuno fa la differenza da solo, esiste la squadra", ha concluso.