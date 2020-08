Dall'Adnkronos arriva la notizia che Massimo Giletti, giornalista e conduttore di "Non è l'Arena" (nonché fervente tifoso juventino) è sotto scorta da due settimane. A confermarlo è stato il diretto interessato: "Sono sotto scorta da due settimane ma non ho altro da aggiungere". Giletti è stato oggetto di un'intercettazione del boss Filippo Graviano, che in una telefonata dal carcere si sarebbe lamentato del giornalista, "reo" di aver letto in trasmissione i nomi dei 300 mafiosi usciti di prigione a causa dell'emergenza coronavirus.