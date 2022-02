Il noto giornalista e conduttore televisivo Massimo Giletti, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radio 24, dove ha analizzato la gara vinta dalla Juve nel match di ieri sera.



'​L'esordio di Vlahovic mi ha ricordato quello di Higuain contro la Fiorentina, quando vincemmo per 2-1. Sono giocatori che fanno la differenza questi qui e lo si è visto anche ieri, Vlahovic ha trascinato uno stadio intero. Ho visto maggior carica, anche in giocatori che di solito non incidono come Rabiot. Ancora a centrocampo, rispetto alle altre, la Juve non ha un livello altissimo. Ma i tre lì davanti, con Morata in versione Mandzukic possono portarla tra le prime'.