A TWM, Massimo Giletti ha parlato di Juve e del ritorno di Allegri: "Il ritorno di Allegri? Con lui ho un rapporto personale forte e sono felice che sia tornato. Spero riesca a resettare la mente della squadra. C’è da lavorare molto sotto questo profilo. La sfida è riuscire a riportare umiltà tra i giocatori e far capire che quando si va in campo non si vince perché si ha la maglia della Juve ma perché si combatte dando l’anima. Questo è il vero problema di questa squadra che ha vissuto troppi successi e in alcuni giocatori si è imborghesita".