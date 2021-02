1









Dello scontro Conte-Agnelli ha parlato alla Gazzetta dello Sport anche Massimo Giletti, giornalista, conduttore televisivo e tifoso della Juventus: "Il calcio ha una forza emotiva che trascina gli animi e va al di là di una dialettica serena, e poi c'è un passato tra Agnelli e Conte che è emerso in un momento difficile: vedere un ex capitano della Juve allenare un'arci-rivale storica come l'Inter... Degli scontri ci stanno, e mi sono rotto le scatole di questo perbenismo! Ma basta con i giudizi e i discorsi sulle 'cadute di stile': siamo uomini e abbiamo momenti di emotività, ci sono dei vissuti che possono far scattare qualcosa. Non deve succedere, ma a volte può succedere. Soprattutto in Juve-Inter, che è più di una partita. Conte de-juventinizzato? È un professionista straordinario e ha creato la Juve di oggi secondo una scelta condivisa con Agnelli, che prese lui anziché un altro allenatore più famoso. Ma una maglia mica deve rimanere sempre attaccata: il passato non si elimina ma oggi allena l'Inter, così va il mondo. Pirlo? C'è tanta ipocrisia: ieri era un 'coglione' e oggi lo si esalta... Il percorso è ancora lungo e la Juve avrà altri momenti di difficoltà, ma il merito di Agnelli, Paratici e Nedved è quello di aver svecchiato la squadra, che ora ha di nuovo un'anima".