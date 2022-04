Anche il conduttore televisivo, Massimo Giletti, ha voluto analizzare quanto accaduto attorno alla situazione di Paulo Dybala e al mancato rinnovo con la Juve. Di seguito le dichiarazioni rilasciate ai microfoni di Calciotoday.it.



'Un giocatore leader lo deve dimostrare sul campo, e lui da questo punto di vista ha un po’ steccato. A Ronaldo gli puoi dire di tutto, ma non che non sia un leader in mezzo al campo, uno di quelli che riusciva a risolvere le gare da solo. Dybala è un gran bel giocatore, io lo adoro, ma la Juve ha fatto la scelta giusta, almeno a mio modo di vedere'.