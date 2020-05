In Piazza Duomo a Milano si sono riversati in protesta i "gilet arancioni", movimento guidato dall'ex carabiniere Antonio Pappalardo. I numerosi manifestanti si sono assembrati nel cuore di Milano, senza rispettare la sicurezza sul distanziamento sociale e, ancor più, la maggioranza era sprovvista di mascherina (o abbassata). I "gilet arancioni" hanno protestato contro il Governo, chiedendo nuove elezioni con una nuova legge elettorale, oltreché al ripristino della lira. Al di là dei motivi della protesta, è intervenuto duramente il sindaco Giuseppe Sala, che ha etichettato chi ha partecipato come "irrispettoso", annunciando che arriveranno sanzioni per chi verrà identificato in piazza tra i manifestanti che violano le regole.