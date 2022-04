In un'ampia intervista concessa ai microfoni de Il Mattino, l'ex attaccante del Milan Alberto Gilardino, ha rilasciato delle dichiarazioni su quello che è il futuro della Nazionale, esprimendo il suo pensiero su quali siano i giocatori dal quale ripartitre.



'Scamacca, Raspadori, Zaniolo e Kean rappresentano il futuro, ma devono crescere ancora tanto. Come? Giocando con continuità. Per gli attaccanti è sempre questione di cicli. Ora sembra che il 'Falso nove' sia passato di moda e che la punta centrale forte fisicamente possa tornare ad essere determinante'.