Alberto Gilardino è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per parlare della prossima stagione di Serie A: "Ogni anno c'è sempre grande entusiasmo nell'aspettare il nuovo campionato. Dalle big ci aspettiamo qualcosa di diverso, parlo del Milan di Giampaolo così come dall'Inter di Conte e ovviamente dalla Juventus di Sarri, hanno cambiato tutte e quindi sarà un campionato molto competitivo".



GILARDINO ALLENATORE - "Non ho un unico allenatore a cui ispirarmi, ho avuto la fortuna di lavorare con tanti tecnici molto bravi, Ancelotti, Prandelli, Lippi, Pioli, Gasperini. Sono allenatori che insegnano calcio in campo con grande dinamismo e attenzione dei particolari, ho cercato di apprendere un po' da tutti".