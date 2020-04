Alberto Gilardino e la Juve: così vicini, eppure, così lontani. Oggi l'ex attaccante guida la Pro Vercelli da allenatore, queste le sue parole a Sky: "C'è stato solo un episodio nell'ultimo giorno di mercato. Borriello sarebbe dovuto andare al Genoa, io alla Juventus e Quagliarella alla Lazio, ma poi non se ne fece niente. Con chi avrei voluto giocare assieme? Con Ibrahimovic. E' diverso da me per caratteristiche ma insieme avremmo formato una buona coppia. I miei modelli? Ho avuto la fortuna di avere tanti bravi allenatori come Ancelotti, Lippi Prandelli, Pioli e Mihajlovic ed ho cercato sempre di rubare qualcosa da ognuno di loro. In Serie A oggi seguo Juric, Nicola, D'Aversa, De Zerbi e Liverani: bisogna prendere spunto da allenatori che hanno fatto la gavetta e sono partiti dal basso, facendo esperienza e poi arrivando in A".