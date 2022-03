L'ex attaccante della Nazionale Alberto Gilardino è stato intervistato sulle colonne de La Repubblica ed ha parlato della sfida di questa sera tra Italia e Macedonia del Nord. Le sue parole:



ITALIA - "Si deve pensare a una gara per volta, partendo da quella con la Macedonia del Nord, confido molto in Mancini. Il pubblico di Palermo è una sicurezza: c’è tanta voglia di calcio e tanto attaccamento non solo ai rosanero, ma anche alla Nazionale".