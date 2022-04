L'ex attaccante del Milan e della Nazionale, Alberto Gilardino, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni della Gazzetta dello Sport, dove è tornato a parlare dell'eliminazione dell'Italia dai prossimi Mondiali in Qatar.



'Bisogna essere grati a Roberto Mancini e a tutti i ragazzi per il successo ottenuto questa estate. Lo hanno raggiunto attraverso un gioco efficace ed un unione di gruppo grandiosa. Purtroppo temo si tratti di un’eccezione: tolto questo successo, tra Nazionale e club non vinciamo in campo internazionale dal 2010 e questo dovrebbe far riflettere'.