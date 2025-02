Gil Puche, continua la storia con la Juventus: le parole

AFP/Getty Images

La crescita di Javier Gil Puche: dalla Primavera alla Next Gen



Le prime convocazioni in Prima Squadra e un futuro promettente

La Juventus continua a puntare sui giovani talenti e lo dimostra con il rinnovo di Javier. Il difensore spagnolo classe 2006 ha firmato un nuovo accordo che lo legherà ai colori bianconeri fino al 30 giugno 2028. Un segnale di fiducia importante da parte della società nei confronti di un giocatore che ha saputo imporsi nel settore giovanile e sta facendo passi da gigante verso il calcio professionistico.Attraverso i propri canali social, Gil Puche ha espresso la sua soddisfazione per questo importante traguardo: "Orgoglioso per il mio rinnovo con la Juventus. Grato al club per la fiducia riposta in me. Continueremo a lottare insieme! FINO ALLA FINE". Un messaggio chiaro che dimostra la sua determinazione e il forte legame con la maglia bianconera.Arrivato alla Juventus nell’estate del 2023 dal settore giovanile dell'Alavés, il difensore spagnolo si è inserito rapidamente nel gruppo della Primavera. Nel corso dell’ultimo anno e mezzo, Gil Puche ha collezionato 41 presenze tra campionato e UEFA Youth League, dimostrando una grande maturità nonostante la giovane età.Le sue ottime prestazioni lo hanno portato ad essere integrato gradualmente nella Juventus Next Gen, formazione che milita in Serie C e rappresenta un ponte fondamentale verso il calcio professionistico. In questa stagione, Gil Puche ha già disputato 13 partite nel campionato di Serie C, diventando una pedina importante nello scacchiere di mister Brambilla. Nelle ultime settimane, infatti, è stato spesso titolare, confermando la fiducia dello staff tecnico e la sua continua crescita.Oltre ai minuti accumulati tra Primavera e Next Gen, Gil Puche ha già avuto l’opportunità di respirare l’atmosfera della Prima Squadra. Nel corso di questa stagione, infatti, il giovane difensore è stato convocato tre volte da Thiago Motta: due in Serie A, per le sfide contro Parma e Udinese tra ottobre e novembre 2024, e una in Coppa Italia per la partita contro l’Empoli del 26 febbraio scorso.Il rinnovo fino al 2028 rappresenta un’ulteriore conferma del valore e delle potenzialità di Gil Puche, un talento su cui la Juventus ha deciso di investire per il futuro. Ora, il prossimo obiettivo sarà continuare a crescere e magari ottenere il debutto in Prima Squadra, un sogno che potrebbe diventare realtà molto presto. Congratulazioni, Javier!