Gil Puche e Citi squalificati in Next Gen: possono essere convocati da Tudor? Cosa dice il regolamento

Juventus FC via Getty Images

In vista della delicatissima, per non dire cruciale trasferta di Bologna, laè costretta ancora una volta a fare i conti con una situazione di piena emergenza per quanto riguarda il pacchetto difensivo a disposizione di Igor Tudor. Ai lungodegenti Bremer e Cabal, si sono infatti aggiunti anche gli infortuni di Gatti e Kelly, i quali non prenderanno parte alla spedizione bianconera in terra emiliana.L'allenatore della Juventus, dunque, sarà costretto, ancora una volta, a fare di necessità virtù. Con soli due difensori puri a disposizione con tre ruoli da coprire, Tudor sarà costretto ad adattare le caratteristiche dei propri giocatori, con Cambiaso che sembra il profilo identificato come quello che al Dall'Ara agirà da braccetto difensivo.

Cosa dice il regolamento?

Una Juventus, di fatto, senza alternative in difesa e che, per questo motivo, potrebbe arrivare alla conclusione di dover attingere dalla Next Gen. E ogni riferimento, in questo caso, ae aè puramente voluto. I due difensori che militano nell'Under 23 bianconera sono squalificati e salteranno la gara valevole per il primo turno playoff contro il Benevento. Uno stop forzato che, però, potrebbe aprirgli le porte della prima squadra. Ma giocatori squalificati con la Next Gen possono essere convocati in prima squadra?Il regolamento relativo alla possibilità di convocare in prima squadra un giocatore che deve scontare una squalifica con l'Under 23 è stato rivisitato in tempi recenti. Tale soluzione, in precedenza, non era percorribile, mentre ora il cambio di regolamento rende questo uno scenario possibile e concreto.In altre parole, nonostante la squalifica da scontare con la Next Gen, sia Gil Puche che Citi potrebbero essere convocati da Tudor per la trasferta che vedrà la Juventus impegnata sul campo del Bologna.