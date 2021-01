“Perché alla fine, basterebbe questo dato per spiegare tutto.A poche ore dal suo compleanno numero 43,ha difeso (benissimo) la porta della Juve contro la SPAL in Coppa Italia. E si badi bene, come sapete non è certo la sua unica presenza in questa stagione.Quando un uomo che ha scritto la storia del calcio, della Juve e del suo ruolo, che ha vinto tutto, che si è tolto soddisfazioni che in pochi saranno capaci in futuro di eguagliare, ha ancora la grinta, la voglia, la condizione, la concentrazione, la classe per regalarci ancora emozioni e grandi giocate, allora gli schemi “normali” saltano.Allora buon compleanno Gigi, da parte di tutti.Anche se il regalo continui a farlo tu a noi”.Con questo splendido messaggio, la Juventus ha fatto gli auguri a Gigi Buffon.