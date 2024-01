Lo shock per la scomparsa del leggendario calciatore azzurroè condiviso anche dal personale medico dell'ospedale cagliaritano, che ha seguito il suo caso e è rimasto sorpreso per il rapido peggioramento delle sue condizioni di salute. I medici cercano di spiegare l'accaduto, dichiarando: "Riva soffriva di una grave malattia coronarica. Questa mattina, gli specialisti gli avevano consigliato un intervento di angioplastica, ma ha deciso di prendersi del tempo. Non c'erano segnali che indicassero un peggioramento così repentino."Il personale medico ha anche fornito dettagli sulle ultime ore dell'attaccante: "Dopo essere stato informato del rischio di morte e aver ricevuto la proposta di un intervento chirurgico di angioplastica coronarica, Riva ha rifiutato l'intervento. Il suo consenso scritto era essenziale per procedere con l'operazione. Sembrava sereno e cordiale, tranquillo nel comunicare il suo stato di salute, consapevole dell'affetto che la città e l'intera nazione nutrivano nei suoi confronti."Gigi Riva, ricoverato all'ospedale alle 3 di notte, ha purtroppo lasciato questo mondo alle 19.10. Alle 10.30 dello stesso giorno era stato sottoposto a una coronarografia. I medici hanno anche precisato che le autorità competenti sono state informate dell'accaduto.