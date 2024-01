Il calcio italiano piange la perdita di uno dei suoi eroi più iconici,, che si è spento all'età di 79 anni. La sua scomparsa rappresenta una grande perdita per il mondo dello sport, lasciando un vuoto nel cuore degli appassionati del calcio e degli amanti della Nazionale italiana.Gigi Riva, noto per essere uno dei più grandi attaccanti della storia del calcio, ha lasciato un'impronta indelebile nel panorama calcistico mondiale. La sua straordinaria carriera è stata caratterizzata da traguardi eccezionali, con particolare rilievo per il suo record ineguagliato di 35 reti in 42 partite con la maglia della Nazionale italiana. Nessun altro ha saputo segnare con la stessa frequenza e precisione indossando il celeste azzurro.