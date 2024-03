Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Gigiha detto la sua sulla possibilità che lascenda in campo con il. Ecco il suo pensiero: "Certo che sì.fa avanti e dietro,è un genietto,non puoi accoppiarlo perché sminuisci il suo ruolo. Il centrocampo con Locatelli, Rabiot e McKennie va bene, al massimo devi trovare un esterno. Con questi elementi non era difficile fare una squadra competitiva, ma non mi sembra il Maxche mi ricordo io. Strano, perché lui ha sempre avuto delle intuizioni geniali, già ai tempi del Milan. Quest’anno invece non le sta avendo, si è sempre accontentato del corto muso e del fatto che la società gli ha chiesto di arrivare tra le prime quattro. Lo dice lui, ma la Juve ti dice sempre che non devi accontentarti".