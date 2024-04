L'ex portiere della Juventus e della nazionale Gianluigiha rilasciato un'intervista a La Repubblica. Queste le sue parole sul futuro:"L’ho vissuto bene. I vuoti che incontri dopo che per trent’anni hai avuto una vita scadenzata devi cercare di riempirli in modo più proficuo possibile. E credo di averlo fatto molto bene"."Diciamo da direttore sportivo? Dirigente? Metto il punto di domanda, ancora. Ma comunque all’altezza della situazione nelle cose che mi piacciono. Di sicuro voglio essere operativo, non mi piace essere passivo".