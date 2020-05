1









Ryan Giggs racconta Sir Alex Ferguson. La leggenda dello United ha parlato della gestione dello storico allenatore dei Red Devils, nominando anche la gestione di CR7: "La gestione dei grandi giocatori era uno dei suoi punti forti. Sia che andessero richiamati o incoraggiati per qualche motivo. Ci sono stati solo tre o quattro giocatori con i quali non ha mai discusso. Cantona era uno. Poi Bryan Robson, Roy Keane e Cristiano Ronaldo. Erano tutti giocatori che a modo loro ci facevano vincere le partite. Sul campo da gioco erano decisivi. Ci sono state partite in cui Eric non faceva assolutamente nulla. Non lavorava per la squadra come facevano ad esempio Tevez o Rooney. Ma Ferguson sapeva che prima o poi avrebbe fatto la differenza. Nello spogliatoio pensavamo 'questa volta gli dirà qualcosa, non ha fatto niente in campo oggi'. Non accadeva e poi puntualmente la settimana dopo Eric segnava il gol vittoria o ci faceva vincere con una sua giocata. Sapeva gestire i grandi campioni nel modo migliore".