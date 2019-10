L'incantesimo Ramsey. Come racconta Tuttosport, così è stato definito l'inizio prorompente di Aaron con la maglia della Juventus. "Al di là della rete in un esordio perfetto contro il Verona, la sensazione è che quasi tutte le trame offensive più pericolose passino dai suoi piedi. E che la Juventus abbia trovato quel calciatore in grado di dettare le giocate che aspettava da anni". Anche qui, parole e musica del Wester Mail, quotidiano tra i più influenti sul territorio gallese. Insomma: c'è la speranza di vederlo sempre più in alto, il centrocampista. Non solo per un discorso patriottico. GIOCHERA' - E' che finalmente Ramsey sembra avere la ribalta che merita il suo talento. Giggs ha capito che l'Italia potrebbe aver dato nuove soluzioni al suo incursore, e ha intenzione di utilizzarle tutte. Sin da subito. Sì, perché Aaron scenderà presto in campo: nella prima delle qualificazioni è stato fuori per lavorare con un fisioterapista (doveva smaltire un problema all'adduttore rimediato nella rifinitura pre Inter-Juve); però con la Croazia può tornare a vestire la maglia della sua Nazione, evento che non si verifica dal novembre 2018. E che tutti attendono con ansia, proprio come fosse un incantesimo.