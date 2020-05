Prima se l'è andato a prendere a Lisbona, poi l'ha cresciuto e coccolato come un padre. Alex Ferguson aveva intuito fin dall'inizio il potenziale di Cristiano Ronaldo, che al Manchester United è diventato un campione indiscusso grazie anche al lavoro del suo ex allenatore. A svelare il rapporto tra i due, è Ryan Giggs: "Ci sono stati solo tre o quattro giocatori con i quali non ha mai discusso. Cantona era uno. Poi Bryan Robson, Roy Keane e Cristiano Ronaldo. Erano tutti giocatori che a modo loro ci facevano vincere le partite.".