Ryan Giggs, commissario tecnico del Galles nonché storica bandiera del Manchester United, ha esaltato Cristiano Ronaldo in un’intervista all’agenzia di stampa PA: "Può giocare fino a 40 anni come ho fatto io. Io ero in un club di alto livello e ho giocato fino a quell'età: Cristiano è uno che sa curare il suo corpo, mangia bene, riposa in maniera giusta e vive per il calcio. È sicuramente il miglior professionista con cui abbia mai giocato: ad inizio carriera non si poteva prevedere che avrebbe segnato così tanti gol. Come me ha sempre cercato di essere avanti agli altri: era sempre in palestra, sapendo comunque quanto era bravo".