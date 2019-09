di Lorenzo Bettoni

Il mercato della Juve è finito senza i botti dell'ultimo giorno di mercato. In entrata ma soprattutto in uscita con i bianconeri che non sono riusciti a piazzare nessuno dei così detti 'esuberi' che Paratici aveva in mente. Maurizio Sarri dovrà gestire così una rosa molto ampia, extralarge. Sette attaccanti, sette centrocampisti, cinque difensori centrali e addirittura quattro portieri. C'è di tutto nella rosa bianconera e se è vero che l'abbondanza sarà un problema soprattutto per gli avversari della Vecchia Signora è pure vero che gestire così tanti campioni potrebbe non essere così tanto semplice. C'è poi un altro netto problema nella rosa della Juve: non è solo ampia è pure sbilanciata.



TRE TERZINI - L'abbondanza di attaccanti, centrocampisti, difensori centrali e addirittura portieri non si riflette sulle fasce difensive. La Juve, di fatto, ha tre terzini di ruolo: Alex Sandro, Danilo e De Sciglio con quest'ultimo che si è già infortunato e potrebbe stare fuori contro Fiorentina e Atletico Madrid. Paradossalmente, nonostante l'abbondanza in tutte le altre componenti della rosa, Sarri potrebbe essere già costretto a gestire la prima mini-emergenza della stagione dopo la sosta. Cuadrado può essere adattato al ruolo di terzino destro ma non è il prototipo di laterale che piace al tecnico bianconero. Anche Danilo, nonostante il gol contro il Napoli, non ha ancora dato grosse garanzie in fase difensiva come testimonia un secondo tempo passato sulle montagne russe nel match contro i partenopei.



JUVE PIU' FORTE? - La domanda che in tanti si fanno è una: questa Juve è più forte di quella della passata stagione? In linea di massima si. E' rientrato un attaccante forte come Gonzalo Higuain, Douglas Costa è come un nuovo acquisto, Chiellini infortunato può essere rimpiazzato da De Ligt, un lusso che nessun altro top club in Europa può concedersi. E ancora non si sono scoperti i nuovi Ramsey e Rabiot, sempre in fase di rodaggio. E' una Juve molto forte, una delle più forti di sempre ma rispetto ad un anno fa c'è meno sicurezza negli esterni difensivi perché non c'è più Spinazzola che dava un'opzione in più sulla sinistra e perché Danilo deve provare di essere più adatto di Cancelo. Intanto ci sono solo tre terzini di ruolo in rosa e uno si è già infortunato: la Juve rischia di essere un gigante con i piedi d'argilla.



@lorebetto