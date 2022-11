È ancora negli occhi di tutti la bella prestazione che pochi giorni fa ha permesso aldi battere in rimonta lanella gara di esordio al. Una vittoria in cui potrebbe esserci anche lo zampino... della. Come raccontato da Calciomercato.com, infatti, il Commissario tecnico della Nazionale nipponica Hajimeha ammesso di aver guardato moltissime partite della squadra bianconera: "Vincere con solo il 26% di possesso palla? Ho visto un sacco di partite della Juve negli ultimi due anni, sono maestri in questo".