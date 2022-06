Giannini, al Corriere dello Sport, parla così di Zaniolo: "Se chiedi a me, io ne farei un punto fermo della Roma. Per il potenziale, per l’età, per ciò che ha già dimostrato, è un talento su cui investire. Non dimentichiamo che hai vinto la Conference League grazie a un suo gol. Ma è difficile giudicare se non conosci le dinamiche interne. Credo che si debba anche capire cosa pensi davvero il ragazzo. Dalle ultime parole che ho letto, mi pare che abbia aperto le porte a un possibile trasferimento. Se vuoi restare alla Roma, che non è una squadretta, puoi anche rispondere che ok, sei felice di piacere agli altri ma che l’obiettivo è rimanere dove sei. Così invece le sue frasi si prestano a tante interpretazioni. Ricordo che Totti pochi giorni fa ha raccontato di avergli parlato, per dargli un consiglio su come vivere al massimo la maglia della Roma. Non so se sia stato ascoltato".