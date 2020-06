Giuliano Giannichedda, ex centrocampista della Juve, ha parlato ai microfoni di Sky Sport anche di Blaise Matuidi, mediano dei bianconeri, che Sarri potrebbe adattare in difesa, come terzino, nella prossima partita di campionato, contro il Lecce, data l'indisponibilità di Alex Sandro, De Sciglio e Danilo: "Matuidi è un giocatore intelligente. È chiaro che non sia il suo ruolo, però Sarri comincerà a lavorarci già da oggi perché conosciamo gli automatismi difensivi molto rigidi del tecnico. Matuidi ha sempre dimostrato di essere un giocatore affidabile, è sempre concentrato quindi bisogna adattarlo in qualche modo”.