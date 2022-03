L'ex centrocampista di Juve e Lazio, Giuliano Giannichedda, ha rialsciato delle dichiarazioni ai microfoni di 1 Football Club, dove ha parlato di diversi temi, soffermandosi anche su quella che è stata l'eliminazione dei bianconeri dalla Champions.



'Ho letto tante critiche nei confronti della Juve e secondo me sono state eccessive. Si tratta di una brutta sconfitta e il risultato lascia indubbiamente l'amaro in bocca, ma la squadra ha fatto una buona gara. Purtroppo, non ha avuto la capacità di rimanere in partita fino alla fine'.